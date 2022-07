Sven Frank wechselt zur SG Bettringen

Der 24-​jährige Abtsgmünder Sven Frank verstärkt für die neue Saison die in die Landesliga aufgestiegenen Fußballer der SG Bettringen.

Sonntag, 10. Juli 2022

Alex Vogt

Die Sportliche Leitung der SG Bettringen um Oliver Glass und Ralph Schneider kann nach Ralph Molner (TSGV Waldstetten) einen weiteren Neuzugang verkünden. So beschreibt Glass den Neuen, der sich auf der Zehn am wohlsten fühlt: „Sven Frank passt hervorragend in unser familiäres Umfeld und hat in den absolvierten Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er kann unsere Offensive flexibler machen und diese beleben.“ Frank kommt in 95 Spielen für seinen Heimatverein TSG Abtsgmünd auf 60 Tore und 44 Vorlagen.Sven Frank kennt die SGB bestens aus den Zeiten, als sein Vater Klaus Frank die Bettringer in der Landesliga coachte (Saison 2014/​15): „Die SGB ist ein toll geführter Verein mit guten Ambitionen. Für mich ist es eine super Chance, mich hier weiterzuentwickeln. Nach der ersten kompletten Trainingswoche ist mein Eindruck sehr gut, es hat direkt gepasst mit dem Trainerstab, den Verantwortlichen und den Spielern.“

