Hermann Schoell: Der „Grandseigneur“ vom starken Hardt ist 85

Foto: gbr

Hermann Schoell hat als Unternehmer viel erreicht, aber sich darüber hinaus in zahlreichen Funktionen ehrenamtlich in die Stadtgemeinschaft eingebracht und um das Gemeinwohl verdient gemacht. Am 11. Juli feiert er seinen 85. Geburtstag.

Montag, 11. Juli 2022

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Sein Stil, in der Kommunalpolitik etwas zu bewegen, war nicht die lautstarke Propaganda, sondern die wohlüberlegte Argumentation und das Schmieden von Allianzen hinter den Kulissen. Geschliffene Kabinettspolitik im besten Sinne also. Es zählt zu den großen Leistungen von Hermann Schoell, dass er mit dem „Bürgerverein Starkes Hardt“ eine integrative Klammer für das gesamte Quartier etabliert und das positive Image vom „Gmünder Sonnenhügel“ geprägt hat.





