Mann in der Rinderbacher Gasse durch Messerstiche verletzt

Symbolfoto: gbr

Zwei Passanten wurden in der Nacht zum Sonntag in der Rinderbachergasse von einer Personengruppe attackiert; einer der beiden wurde dabei leicht verletzt. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Messer eingesetzt.

Montag, 11. Juli 2022

Gerold Bauer

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Streit in der Rinderbacher Gasse informiert, bei welchem ein 38-​Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Der 38-​Jährige lief mit seinem 37-​jährigen Freund in Richtung einer dortigen Bar, als sie auf eine etwa 20-​köpfige Personengruppe trafen, mit welchen es sofort zu Streitigkeiten gekommen sei. Aus der Personengruppe heraus habe mindestens eine Person plötzlich ein Messer in der Hand gehabt und ihn Richtung des 38-​Jährigen gestochen. Dieser wurde dabei durch mehrere Messerstiche leicht verletzt. Im Anschluss habe sich die Personengruppe in unbekannte Richtung entfernt.

