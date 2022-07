Dem Urknall auf der Spur

Die bislang tiefste und schärfste Infrarotaufnahme des weit entfernten Universums: Mit großem Aufwand hat die Nasa die ersten Aufnahmen des zehn Milliarden Euro teuren Weltraumteleskops James Webb präsentiert. US-​Präsident Joe Biden persönlich wohnte der Zeremonie bei. Doch was zeigen die Aufnahmen eigentlich? Und ist die Aufregung gerechtfertigt?Bereits die erste Aufnahme des James-​Webb-​Teleskops zeigt Tausende von Galaxien in einem winzigen Ausschnitt des Universums. Auf dem Foto sind zwei Sterne zu sehen, von denen sechs Lichtstrahlen ausgehen — einer von ihnen leuchtet sehr hell. Bei diesen Objekten handelt es sich laut Oliver Krause, Astronom am Max-​Planck-​Institut in Heidelberg, um Sterne aus der Milchstraße. Diese liegen nur „einen Katzensprung von der Erde entfernt“, für die Forscher sind die Galaxienhaufen auf dem Bild jedoch weitaus interessanter. Die milchig anmutenden Objekte zeigen extrem weit entfernte Galaxien Sie bieten den bisher detailliertesten Blick auf das frühe Universum.

