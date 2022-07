Festival Europäische Kirchenmusik Gmünd: Begleitausstellung im Labor im Chor

Foto: nb

Die aktuelle Weltpolitik war noch lange nicht in Sichtweite, da stand das Konzept für die begleitende EKM-​Ausstellung 2022 bereits fest. In Anlehnung an das EKM-​Motto „Vision Europa“ wurden in Deutschland wirkende Künstler aus dem Ausland eingeladen.

Mittwoch, 13. Juli 2022

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Unter anderem sind Künstlerinnen aus der Schweiz und aus Finnland vertreten, ebenso welche aus Russland und der Ukraine. Die Ausstellung mit dem Titel „Hier“ trägt nicht nur durch die passende räumliche Anordnung der künstlerischen Werke zu einer Verbindung bei, sondern auch durch die Botschaft, die Kunsthandwerk und Textilkunst vermitteln —

