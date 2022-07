Dagobert Hämmerer aus Böbingen ist tot

Er war ein Gastronom mit Leib und Seele. Und als Vorsitzender des Hotel– und Gaststättenverbands Dehoga im Ostalbkreis vertrat Dagobert Hämmerer viele Jahre auch gegenüber der Politik die Anliegen seines Berufsstandes. Gerade in der Pandemie war er für viele ein wichtiger Ansprechpartner, stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Am Samstag ist Hämmerer im Alter von 70 Jahren verstorben.

Das Engagement von Dagobert Hämmerer, den viele einfach nur „Dag“ nannten, war umfassend. Und wenn der Gastronom etwas tat, dann hatte er stets alle im Blick. Hierzu gehörten die Jüngsten, denen er beim Projekt „Römerköche“ die Freude am Kochen vermittelte. Ebenso ältere Bürger, die eine von ihm mitinitiierte Veranstaltung besuchten. Nicht zu vergessen sein soziales und ehrenamtliches Engagement für jene, denen es am Nötigsten fehlte. Hämmerers Engagement und seine Art zu leben zeigte, wie sehr er das Leben liebte und wie wichtig ihm die Begegnungen mit den Menschen waren. Auch wenn er in all den Jahren beruflich und ehrenamtlich stark eingespannt war, stand eines immer an erster Stelle: Seine Familie.

