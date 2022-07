„Gmünd macht Outlet“: Die Schnäppchenjagd ist eröffnet

Fotos: nb

Heiß war es am ersten Tag von „Gmünd macht Outlet“ am Donnerstag. Viel zu heiß eigentlich, um irgendetwas anderes zu tun, als sich ein Schattenplätzchen zu suchen und ein kühles Getränk zu genießen. Viele Frauen aber hatten anderes im Sinn – sie gingen in der Gmünder Innenstadt auf Schnäppchenjagd.

Donnerstag, 14. Juli 2022

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



Über 30 Einzelhändler sind es, die sich an Gmünds Sommerschlussverkauf beteiligen und bei einem Außenverkauf vor den Geschäften Frühjahrs– und Sommerware teils stark reduziert anbieten. Wer Freude daran hat, auf Schnäppchenjagd zu gehen, der kann dies bei „Gmünd macht Outlet“ noch bis Samstag, 16. Juli, tun.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



293 Aufrufe

95 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen