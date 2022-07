KULTURwerk Tanzzentrum: EM-​Silbermedaille für Crew „Brother of Bounce“

Foto: KULTURwerk Tanzzentrum

Die besten Tänzerinnen und Tänzer Europas haben sich zur Europameisterschaft im Breakdance in Magdeburg getroffen. Mit dabei war auch das KULTURwerk Tanzzentrum aus Schwäbisch Gmünd, deren Crew „Brother of Bounce“ sich als neuer Vize-​Europameister eine EM-​Silbermedaille sicherte.

Donnerstag, 14. Juli 2022

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Über 300 Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Nationen kämpften in Magdeburg um die EM-​Pokale und EM-​Titel. Das KULTURwerk Tanzzentrum aus Schwäbisch Gmünd war mit zwölf Teilnehmenden am Start und wieder einmal sehr erfolgreich. Eine Bronzemedaille gewann Samayla Demiri in der Kategorie Breakdance Junioren 1. Leni Spähn erreichte in der Kategorie Junioren 2 den vierten Platz.







Mehr über die Breakdance-​EM und die weiteren Platzierungen der Tänzerinnen und Tänzer aus Schwäbisch Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 15. Juli.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



186 Aufrufe

120 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen