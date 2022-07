Richtfest am Dorfgemeinschaftshaus im Himmelsgarten: Auftakt für die Eigenleistung

Fotos: gbr

Das Richtfest am Neubau des Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Wetzgau-​Rehnenhof ist gleichzeitig der Auftakt für den Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer auf dem Bau.

Donnerstag, 14. Juli 2022

Gerold Bauer

Am Freitag, 22. Juli, um 18 Uhr treffen sich die Ehrenamtlichen am Rohbau zur Auftakt-​Besprechung und zur Koordinierung der Eigenleistungen. Ortsvorsteher Hannes Weiß, der die Teilnehmer des Richtfests in gereimter Form begrüßt hatte, erinnerte zudem an die zahlreichen Spenden von Vereinen, Firmen und Privatleuten aus dem Ort. Daran erkenne man dass das Projekt Dorfgemeinschaftshaus von der gesamten Bevölkerung getragen werde.





Lesen Sie am 15. Juli in der Rems-​Zeitung, warum dieser Neubau im Stadtteil Wetzgau-​Rehnenhof auch in ökologischer Hinsicht ein Vorzeigeobjekt ist!



