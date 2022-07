Italienische Nacht macht Gmünder Marktplatz zur südländischen Piazza

Foto: fg

Einmal mehr zaubern Musik und italienische Köstlichkeiten mediterrane Atmosphäre in die Gmünder City. Dabei dürfen Toni Mangieri und seine Band „Due piu Due“ (Zwei und Zwei) nicht fehlen. Der Barde bringt den Marktplatz am Samstag ab 20 Uhr in Schwung. Italienische Spezialitäten, eine Vespa-​Sternfahrt und schnittige Autos runden das Programm ab.

Freitag, 15. Juli 2022

Franz Graser

42 Sekunden Lesedauer



&

Die Anfänge waren noch bescheiden: 2010 spielte Toni Mangieri ganz einfach vor dem Geschäft des Gmünder Einzelhändlers Wolfgang Ruß. Dazu ein paar Stehtische und italienischer Wein – die „Italienische Nacht“ in Gmünd war geboren. Schon damals zogen Musik und mediterrane Lebensart einige Hundert Gäste an.In der Zwischenzeit ist das Ereignis stetig gewachsen. Zuletzt versammelten sich einige Tausend Menschen auf dem Marktplatz. Auch diesmal ist Bandleader Toni Mangieri „ganz heiß auf seine Fans“, wie er am Rande eines Pressegesprächs verrät. Und Markus Herrmann, Geschäftsführer der Gmünder TouristikMarketing GmbH, ist sich sicher: „Wenn ihr um acht Uhr abends loslegt, reißt ihr die Leute mit.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



368 Aufrufe

169 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen