Leberwurst: In Aalen gibt’s jetzt Eis für den Hund

Foto: privat

Pistazie, Vanille, Erdbeere und Co.: 24 verschiedene Eissorten gibt es in der Eisdiele Rino in der Mittelbachstraße in Aalen. Nun ist eine neue Sorte hinzugekommen. Leberwursteis für den Hund.

Freitag, 15. Juli 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



Viele hochsommerliche Tage hat es in Aalen bereits gegeben. Doch die sogenannten Hundstage, also die heißen Tage vom 23. Juli bis zum 23. August, stehen noch bevor. Da sorgt ein Eis für Abkühlung. Das gibt’s jetzt auch für Hunde, berichten die Aalener Nachrichten. Seit geraumer Zeit bietet die Eisdiele Rino Hundeeis an. Mittlerweile steht es sogar explizit auf der Karte. Viele Kunden haben die Einführung der kühlen Köstlichkeit für einen Scherz gehalten, erinnert sich Ornella Bernardi, Chefin der Eisdiele. Doch mittlerweile hat sich das eisige Leckerli unter Hundefreunden herumgesprochen und werde zusätzlich per Mundpropaganda beworben. Dadurch sei ein regelrechter Boom entstanden. Selbst Hundebesitzer aus Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Heidenheim würden allein deshalb in die Eisdiele kommen, sagt Bernardi.Die Rezeptur für die kühle Delikatesse, die in der Eisküche des Lokals zubereitet wird, sei simpel und mit Blick auf die Inhaltsstoffe auf die Bedürfnisse der Hunde abgestimmt. Neben Leberwurst werden Sojamilch und Fruchtzucker verwendet, sagt Bernardi. Zuständig für die Produktion des Leberwursteises, bei dem Wert auf Qualität und Frische gelegt werde, seien ihr Lebensgefährte Arsen und ihr Bruder Ivo, die sich auch um die Produktion der Eissorten für Zweibeiner kümmerten.Und die beiden haben ordentlich zu tun. „An heißen Tagen und vor allem am Wochenende verkaufen wir vier bis fünf Liter Hundeeis“, sagt Bernardi. Kaufen auch Zweibeiner für sich selbst das Hundeeis? „Nein“, sagt Bernardi und lacht. Essen könnten sie es problemlos, aber angesichts der 24 Sorten, die ihnen zur Auswahl stehen, würden sie einen Teufel tun und kalte, wässrige Leberwurst bestellen, sagt Bernardi.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



275 Aufrufe

282 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen