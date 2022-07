Semesterausstellung der Hochschule für Gestaltung in Gmünd

Fotos: astavi

Es hat Tradition, dass am Ende eines jeden HfG-​Semesters die Abschluss– und Projektarbeiten im Rahmen einer Semesterausstellung zu sehen sind. Nach dem Auftakt am Freitag gibt es auch am Samstag, 16. Juli, von 10 bis 17 Uhr noch die Möglichkeit hierzu.

Freitag, 15. Juli 2022

Nicole Beuther

Ausgestellt werden die Arbeiten im Hauptgebäude der Hochschule für Gestaltung in der Rektor-​Klaus-​Straße 100 in Schwäbisch Gmünd. Besucher können im Rahmen der Semesterausstellung neben innovativen Produktentwicklungen und multimedialen Installationen auch ausgefallene Kommunikations– und Ausstellungskonzepten entdecken. Zeitgleich findet wieder eine virtuelle Ausstellung auf der Homepage statt: ausstel​lung​.hfg​-gmuend​.de. Gezeigt werden hier im Rahmen der Semesterausstellung auch die Projektarbeiten. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten aus den Kursen Application Design, Audiovisuelle Gestaltung oder Prozessgestaltung.

