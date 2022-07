Einhorn-​Tunnel Gmünd bis 18 Uhr gesperrt

Achtung Autofahrer: Am Samstag, 16. Juli, wird von 8 bis etwa 18 Uhr der Gmünder Tunnel für eine große Übung der Hilfsorganisationen gesperrt.

Samstag, 16. Juli 2022

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



Im längsten und tiefsten Straßentunnel des Ostalbkreises wird sich am Samstag, 16. Juli, der größte anzunehmende Unfall abspielen. Zum Glück nur als Übungsszenario. Angekündigt ist ein schwerer Crash mit Pkw und Lkw, vielleicht auch mit einem Omnibus. Eine sehr große Anzahl von Verletzten sowie in Panik geratene Unfallzeugen und zu Evakuierende werden in der 2,2 Kilometer langen Straßenröhre auf Hilfe warten. Die aktuelle Verkehrssituation auf dem Umleitungsstrecken sehen Sie hier

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



164 Aufrufe

96 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen