Fußball: Saisonstart für Heidenheim an der Ostsee

Foto: picture alliance/dpa|Stefan Puchner

Für den FC Heidenheim geht es auf eine der längsten Auswärtsreisen. Am Sonntag tritt der 1. FCH zum Start der neuen Saison in der 2. Fußball-​Bundesliga beim F.C. Hansa Rostock an. Rund 800 Kilometer sind es nach Rostock. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Samstag, 16. Juli 2022

Thomas Ringhofer

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Die spannende Frage wie vor jeder Saison: Wie gut sind die Kicker des FCH bereits in Form? Es ist die neunte Saison in Serie, die der Brenzklub im Fußball-​Unterhaus antritt. Das alleine werten die Verantwortlichen des Vereins, allen voran FCH-​Boss Holger Sanwald, als Erfolg.





In diesem Sommer war es wieder wie in so vielen davor auch schon: Der personelle Aderlass in Heidenheim war kein geringer. In Tobias Mohr (FC Schalke 04), Robert Leipertz (SC Paderborn) und Oliver Hüsing (Arminia Bielefeld) haben drei Leistungsträgern der Ostalb den Rücken gekehrt. Das heißt für Schmidt erneut: Umbruch. Da es aber nichts Neues für ihn ist, er fast in jedem Jahr beweist, dass er das hinbekommt, herrscht auch keine Panik rund um die Voith-​Arena.









Warum die Heidenheimer Spieler abgegeben haben und wer vermutlich die vakante Position in der Innenverteidigung einnehmen wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. Juli.



„Wir konnten in der Vorbereitung alles so machen, wie wir es wollten, das ist positiv. Wir haben aber noch kein Spiel gespielt“, sagt Schmidt vor dem Auftakt. Entscheidend, auch für die Stimmung, sind die Ergebnisse. „Für einige ist das schon eine Umstellung zu dem, was wir hier machen im Vergleich zu den alten Vereinen“, so Schmidt weiter. Entscheidend ist also auf´m Platz.

