Italienische Nacht: Dolce Vita in Gmünd

Bella Italia auf schwäbisch: Wer wissen will, was das bedeutet, muss am Samstag nach Schwäbisch Gmünd kommen. Zur italienischen Nacht mit allerhand Leckereien. Und abends mit Musik.

Samstag, 16. Juli 2022

Thorsten Vaas

Da hupt’s und knattert’s in der Stadt, als der Vespa Club auf dem Marktplatz einfährt. Mehr als 20 dieser kleinen Flitzer stehen Spalier. Chrom funkelt, die Sonne spiegelt sich im Lack, manche Kultflitzer stammen gar von 1959. Nur ein paar Meter weiter sitzen Besucherinnen und Besucher im Schatten unterm Zelt. Da duftet’s köstlich, nach Pizza, Pasta, oder Ravioli, die Armin Stutzmann und sein Team vom Maultäschle die vergangenen Tage über vorbereitet haben. „Die Form dafür haben wir nur für die italienische Nacht “, erzählt er, während Jochen Traa und Daniela Iacoviello am Herd Gnocchi mit Gemüse brutzeln. Nebenan zaubert „La Locanda“ aus Böbingen leckere Pizza. Sie und viele weitere Köche und Co. zaubern mediterranes Flair in die City. Was dabei nicht fehlen darf: Musik.Noch wird die Bühne auf dem Marktplatz aufgebaut, die letzten Kleinigkeiten fehlen noch für den Auftritt von Toni Mangieri mit seiner Band „Due piu due“, der schon Tage vorher verriet, er sei „ganz heiß auf seine Fans“. Ab 20 Uhr unterhalten er, Maurizio Orlando (Leadsänger und Gitarrist), Dario Mangieri (Schlagzeug) und und Big Martin am Keyboard die Besucherinnen und Besucher mit Hits von Adriano Celentano bis Zucchero.

