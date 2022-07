Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht – Zeugen gesucht

In der Uhlandstraße in Schwäbisch Gmünd ist am Freitag ein Auto angefahren worden. Der Verursacher flüchtete. Wer hat etwas beobachtet?

Samstag, 16. Juli 2022

Thorsten Vaas

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei zwischen 10.45 und 20.45 Uhr. Der oder die Unbekannte muss vermutlich beim Rangieren gegen einen in der Uhlandstraße geparkten Mercedes gefahren sein, dessen Stoßfänger hinten links beschädigt wurde. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

