Bargau: Nico Schmid feiert Primizgottesdienst

Foto: astavi

Nico Schmid hat am Sonntag in seiner Heimatgemeinde Bargau den Primizgottesdienst gefeiert. Domkapitular Monsignore Andreas Rieg gab ihm St. Jakobuskirche drei Dinge mit auf den Lebensweg.

Montag, 18. Juli 2022

Thorsten Vaas

35 Sekunden Lesedauer



Nach dem Einzug in die Kirche begrüßt der Hausherr und Pfarrer Daniel Psenner die katholische Gemeinschaft, die der Messe beiwohnte, die der gebürtige Bargauer und neu geweihte Priester Nico Schmid zelebrierte.







Bargau feierte am Sonntag ein besonderes Fest. Die Stauferstraße war mit Bändern und Fähnchen in Weiß und Gelb geschmückt. Ein Festzug aus Fahnenträger und der Musikkapelle, 50 Ministrantinnen und Ministranten sowie dutzend Pfarrer aus nah und fern zogen von der St. Jakobuskirche durch die Ortschaft bis zur Stauferstraße 34. Dort holten sie Nico Schmid ab, um mit ihm in der Kirche seinen Primizgottesdienst zu feiern.

