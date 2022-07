Kirchheim: Traktor gestohlen

In Kirchheim am Ries haben am Wochenende Unbekannte einen Traktoren gestohlen.

Montag, 18. Juli 2022

Sarah Fleischer

Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 2.20 Uhr. Der Traktor hatte in der Dorfstraße in Kirchheim vor einer Halle gestanden. Der Wert des gestohlenen Traktors beläuft sich auf circa 25000 Euro. Die Täter sind derzeit noch unbekannt, die Polizei bittet um Hinweise unter 07961/​9300.

