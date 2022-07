Schüler ziehen bei „Ostalb läuft und schwimmt“ Bahnen für die gute Sache

Am Montag sind Kinder und Jugendliche von zwei Gmünder Schulen im Bud-​Spencer-​Bad in Schwäbisch Gmünd ins Wasser gesprungen und haben so die Aktion „Ostalb läuft und schwimmt“ gestartet. Mit dem Spendenerlös wird der Kinder– und Jugendhospizdienst unterstützt.

Montag, 18. Juli 2022

Benjamin Richter

Auf welche Weise mit dem Projekt die Kinder-​Hospizdienste Ostalb und Heidenheim unterstützt werden, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Schülerinnen und Schüler der Klosterberg– und Mozart-​Schulen hatten am Montag ihre erste Unterrichtsstunde im Bud-​Spencer-​Freibad. Auch Landrat Dr. Joachim Bläse nahm zusammen mit dem Ersten Bürgermeister Christian Baron sowie Vertretern der Gesundheitskasse AOK, der Kreissparkasse Ostalb und des Kinder– und Jugendhospiz teil. Grund dafür war der offizielle Start der Aktion „Ostalb läuft und schwimmt“.Erster Bürgermeister Christian Baron begrüßte die Schülerinnen und Schüler der zwei Schulen. Er meinte, es sei eine gute Sache, vor den Ferien für einen guten Zweck schwimmen und laufen zu dürfen.Landrat Dr. Joachim Bläse ging auf die gute Tradition ein, die vom Initiator Christian Weber ins Leben gerufen wurde und aus der heraus die Aktion nun zum 17. Mal ausgetragen wurde. In diesem Jahr wurde der Bewegungstag erweitert, und die Kinder und Jugendlichen können nicht nur laufen, sondern auch schwimmen gehen. Vor den Sommerferien wird ein Impuls gesetzt, eine ganze Woche lang für die Gesundheit und einen guten Zweck zu schwimmen und zu laufen.

