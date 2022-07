Essingen: Brand in Recycling-​Firma — Fenster schließen

Es brennt in der Recycling-​Firma Ritter in Essingen: Wie die Polizei am Dienstag gegen 14.40 Uhr mitteilt, haben drei hoch aufgeschichtete Hackschnitzel– und Altholz-​Haufen Feuer gefangen. Das Ende der Löscharbeiten ist nicht absehbar. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten.

Dienstag, 19. Juli 2022

Thorsten Vaas

Feuerwehr und Polizei wurden um kurz vor 14 Uhr alarmiert. Die Wehren aus Essingen, Lauterburg, Mögglingen, Ellwangen und Aalen rückten mit

mehr als 60 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen nach Essingen aus, wo drei hoch aufgeschichtete Hackschnitzel– und Altholz-​Haufen auf dem Hof der Recycling-​Firma Ritter Feuer gefangen hatten. Zwischenzeitlich bestand die Gefahr, dass das Feuer auf eine angrenzende Halle, in der ebenfalls Holz und Maschinen lagern, übergreift. Dies konnte durch die Wehren weitestgehend verhindert werden, sodass die Halle nur leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Neben dem brennenden Holz selbst wurden durch das Feuer auch ein Förderband und weitere Maschinen beschädigt. Das gesamte Schadensausmaß kann laut Polizei noch abgeschätzt werden, die Feuerwehren befinden sich noch im vollen Löscheinsatz (Stand 15.30 Uhr). „Aufgrund der Größe der aufgeschichteten Holzhaufen ist das Ende der Löscharbeiten nicht absehbar“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Wie Einsatzleitung berichtet, müsse man mit einem Einsatz bis in die Nachtstunden rechnen. Vorsorglich befinden sich auch drei Rettungswagenbesatzungen im Einsatz, wobei bislang niemand verletzt wurde.

Die zunächst sehr starke Rauchentwicklung hat mittlerweile abgenommen, Anwohner sollten dennoch die Fenster noch geschlossen halten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.





Vor allem Funkenflug beschäftigt die Löschtrupps. Der Deutsche Wetterdienst spricht von der höchsten Gefahrenstufe für Wald– und Flächenbrände im Ostalbkreis.







