Beilage „Wochenende“: Per Anhalter in die Erholung

Foto: Mario Klaiber

„Every step I take, every move I make, I’ll be missing you“ – ich vermisse dich bei jedem Schritt, den ich gehe, und bei jeder Bewegung, die ich mache. So weit der gleichnamige Rap-​Hit aus dem Jahr 1997. Es sind Gedanken, die nach mehr als 40 verschwitzten Minuten, bei 29 Grad, auf dem Mitfahrbänkle in Frickenhofen auch unserem Redakteur durch den Kopf gegangen sein mögen. Wie es lief, verrät die Beilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 02. Juli 2022

Benjamin Richter

43 Sekunden Lesedauer



Eine zuverlässige Mitfahrgelegenheit bietet wie immer die Schauorte-​Seite, die dieses Mal die wenig frequentierte Landstraße von Rechberg nach Ottenbach einschlägt.

Im „Allgäu des Landkreises Göppingen“ messen sich Radsportler aus aller Herren Länder alljährlich beim Radmarathon „Alb-​Extrem“ miteinander – über bis zu 300 Kilometer und 6000 Höhenmeter.

In der Beilage zum Wochenende sind außerdem wieder Berichte von Vereinen aus der Region sowie Briefe und Schnappschüsse der Leserinnen und Leser zu finden.

Wer das Mitfahrbänkle-​Experiment gleich selbst wagen will, sollte vielleicht vorsichtshalber die Rätselseite und einen Bleistift oder Kugelschreiber mitnehmen.





