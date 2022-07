Energiesparen ist angesagt – aber was tun?

Weil weniger Gas aus Russland kommt, muss der Verbrauch gesenkt werden. Einige Maßnahmen können wirkungsvoll dazu beitragen.

Samstag, 02. Juli 2022

Alexander Gässler

Auf 40 Prozent der möglichen Kapazität hat Russlands Präsident Wladimir Putin kürzlich die nach Deutschland gelieferte Gasmenge gekürzt – als Reaktion auf die Sanktionen des Westens. Und es steht zu befürchten, dass er den Gashahn in naher Zukunft ganz zudrehen könnte. Als schnelle Gegenmaßnahme ruft die Bundesregierung dazu auf, so viel wie möglich Energie einzusparen. Während grundlegende Sparmaßnahmen wie die Dämmung von Altbauten oder der Einbau neuer Heizanlagen nicht so schnell zu verwirklichen sind, lässt sich mit unseren Tipps sofort und effektiv Energie einsparen – und das ohne großen Aufwand und Komforteinbußen.







