Seniorenzentrum Göggingen eröffnet mit Tag der offenen Tür

60 Zimmer und beste Pflege in ruhiger Lage: Am Freitag wurde mit geladenen Gästen das neue Seniorenzentrum in Göggingen eröffnet. Bei den Tagen der offenen Tür ist am Wochenende auch die Öffentlichkeit willkommen.

Samstag, 02. Juli 2022

Benjamin Richter

Eine deutliche Erweiterung erfährt das Wohnangebot für Senioren in der Gemeinde Göggingen mit der Eröffnung des Seniorenzentrums Göggingen.

Mit seinen 60 Pflegewohnplätzen bietet die Einrichtung hilfe– und pflegebedürftigen Senioren im Rahmen der vollstationären Pflege oder der Kurzzeitpflege ein neues, schönes Zuhause.

Nach der Feier für geladene Gäste am Freitag stellt sich das neue Seniorenzentrum am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit und allen interessierten Besuchern vor.

Nach dem Spatenstich im September 2020 und dem Richtfest am 16. Juni 2021 findet das Bauprojekt, bei dem der Marktplatz für Anlage-​Immobilien Deutschland.Immobilien als Bauherr in Erscheinung trat, damit seinen Abschluss.





Wie die Wohnräume und der Gesellschaftsbereich im neuen Seniorenzentrum Göggingen eingerichtet sind und wie viele Arbeitsplätze dort entstehen, erfahren Leser in der Sonderseite „Göggingen — Eröffnung Seniorenzentrum, Tag der offenen Tür“ aus der Rems-​Zeitung vom 1. Juli. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

