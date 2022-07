Footvolley-​Cup in Gmünd mit Dennis und Mitch Weber

Fotos: Zimmermann

Die European Footvolley League ist vom 5. bis zum 7. August zu Gast in Schwäbisch Gmünd. Zwei deutsche Teams werden gegen die Elite des europäischen Footvolleys um den begehrten Gmünder Glasteller kämpfen.

Mittwoch, 20. Juli 2022

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



Beginnend am Freitag, 5. August, gegen 15 Uhr spielen die Damen bereits am Samstagabend unter Flutlicht ihre Finalpartie. Am Sonntag dürfen sich die Zuschauer auf den Finaltag der Herren freuen. Für Deutschland werden neben Joel Nißlein und Lukas Kicherer auch das Brüderpaar Dennis und Mitch Weber starten. Die beiden Brüder aus Frankenthal hatten zuletzt auf der Playa de Gamundia mit Rang drei positiv überzeugt.







Was nun in diesem Jahr folgen soll und warum das Footvolley-​Wochenende in Schwäbisch Gmünd immer ein Highlight für Dennis und Mitch Weber darstellt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. Juli.



