Gewitter mit Sturmböen — Baum hängt in Böbingen in der Stromleitung

Symbol-​Bild: gbr

Der deutsche Wetterdienst hatte vor Hitzegewittern in der Südhälfte des Landes Baden-​Württemberg gewarnt, die mit Starkregen, Sturmböen und eventuell sogar kleinkörnigem Hagel einher gehen. Kurz vor 21 Uhr traf diese Vorhersage im Gmünder Raum tatsächlich ein. Einige Bäume hielten der Naturgewalt nicht stand.

Mittwoch, 20. Juli 2022

Gerold Bauer

43 Sekunden Lesedauer



Durchaus spektakulär sah die Situation allerdings in der Mögglinger Straße in Böbingen aus, wo ein durch die Sturmböen aus dem Gleichgewicht gebrachter Baum Kontakt mit der Oberleitung der Bahn hatte und durch den Kurzschluss ein blitzartiger Lichtbogen entstand. Der Bahnverkehr zwischen Gmünd und Essingen wurde vorübergehend eingestellt.







Die Rems-​Zeitung bleibt am Ball und wird Sie über die weiteren Ereignisse hier online informieren und in der Donnerstagausgabe darüber dann berichten!



Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd rückte in die Nubertstraße im Gewerbegebiet im Gmünder Westen aus, wo laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Aalen ein Baum umgekippt war. Beim Gmünder Hallenbad in der Goethestraße wurden mehrere Autos vom umkippenden Baum getroffen. Ähnliche Meldungen gebe es auch aus anderen Teilen des Ostalbkreises, allerdings bisher noch keine Ereignisse mit Verletzten, so der diensthabende Einsatzleiter der Polizei.

