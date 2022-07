Dizzy Bee bei Park Full Of Sound

Foto: Julius Haager

Am kommenden Samstag gibt sich die weit über die Grenzen des Ostalbkreises hinaus bekannte Band Dizzy Bee die Ehre und tritt bei Park Full Of Sound auf.

Donnerstag, 21. Juli 2022

Thorsten Vaas

34 Sekunden Lesedauer



Die meisten der über 30-​jährigen hier im Landkreis dürften Dizzy Bee kennen. Schließlich sind sie es, die mit ihren ausgefallenen Shows und so anders klingenden Liedern seit 2004 die Bühnen der Region rocken. Der Heubacher Fabian Sorg ist seit der ersten Stunde Gitarrist dieser etwas anderen Band. „Wir sind keinem Genre klar zuzuordnen“, so der Sänger Crissi Mosselman und führt weiter aus: „Wir sind alle große Rock und Funk-​Fans, was man unseren Liedern auch anhört.“

