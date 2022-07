Hitzewelle: Pflegeheime im Ostalbkreis sind vorbereitet

Dass die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, steht aktuell an erster Stelle. Foto: Martin Bühler

Gerade für ältere Menschen ist die aktuelle Hitzewelle eine große Herausforderung. Die Pflegeeinrichtungen im Ostalbkreis haben sich mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen darauf vorbereitet.

Donnerstag, 21. Juli 2022

Nicole Beuther

Dunkler als sonst ist es im Melanchthonhaus in Schwäbisch Gmünd. Nur hier und da gewährt ein Fenster den Blick nach draußen. Die Bewohnerinnen und Bewohner reagieren verständnisvoll. Denn der Grund für die heruntergelassenen Rollläden ist ihnen bekannt: Die Hitze. „Nachts bzw. in den frühen Morgenstunden wird durchgelüftet, tagsüber abgedunkelt“, erklärt Hausleiterin Monika Neu. Es ist nur eine von vielen Maßnahmen, die in der Arbeitsleitlinie festgelegt sind. Diese dient den Mitarbeitern an besonders heißen Tagen als Orientierung. Zur Hand genommen wird die Arbeitsleitlinie immer dann, wenn das Thermometer mehr als 30 Grad anzeigt. Ganz besonders wird aktuell darauf geachtet, dass die Senioren ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.







