Dorffest in Weilerstoffel: Die Fladen sind heiß begehrt

Dorfgemeinschaft Weilerstoffel

Die Dorfgemeinschaft Weilerstoffel feiert am Wochenende vom 23. und 24. Juli ihr traditionelles Dorffest auf der Festwiese bei der Patriziuskapelle. Nach zweijähriger Unterbrechung wird das Fest heuer zum 26. Mal ausgerichtet.

Freitag, 22. Juli 2022

Franz Graser

Außer den Fladen bietet die Speisekarte am Wochenende Schweinebraten mit Kartoffelsalat (nur am Sonntag), Tellersulz, Steak und Würste vom Grill, Pommes, Käse und Schmalzbrot sowie am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen.





Eine besondere Spezialität des Dorffests ist der „Fladen“. Das ist eine Art Salzkuchen, den es aber auch in süßen Varianten gibt, etwa mit Äpfeln, Zwetschgen und Rosinen. Weil der Fladen äußerst begehrt ist, mussten die Gäste in früheren Jahren mitunter lange auf diese Leckerbissen warten. Dann wurde vor einigen Jahren ein zusätzlicher Ofen zum Backen der Fladen angeschafft. Diese Anschaffung hat sich bewährt, die Wartezeit auf die begehrten Spezialitäten ließ sich stark verkürzen.

