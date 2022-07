Landtagspräsidentin Aras in Gmünd: Hardtschule für Sozialindex „auf dem Schirm“

Muhterem Aras (Grüne) hat das Bestreben der Grundschule auf dem Hardt begrüßt, sich als Modellschule für den geplanten Sozialindex zur Orientierung von Schulausgaben zu bewerben. Bei ihrem Besuch in Schwäbisch Gmünd machte sich die Landtagsvorsitzende zudem ein Bild der ehemaligen Synagoge, vom Himmelsgarten und eines Integrationskurses der Gmünder VHS.

Als roter Faden zogen sich die Themen Zusammenleben und Vielfalt durch das Gastspiel der Landespolitikerin. So betonte sie in der mittelalterlichen Synagoge in der Imhofstraße, dass die hiesige Gesellschaft nie homogen gewesen sei, sondern schon immer bunt und vielfältig.

Muhterem Aras begrüßte in diesem Zusammenhang das Vorhaben, aus dem lange hinter Putz verschollenen jüdischen Gotteshaus einen Treffpunkt für die Menschen der Stadt sowie eine Wirkstätte für Philosophen zu machen.

In der Grundschule Hardt, in der derzeit 110 Mädchen und Jungen aus 21 Nationen lernen, konfrontierten die Klassensprecher die Landtagsvorsitzende mit ihren Fragen. Neben der Neugier auf den Werdegang der in der Türkei geborenen Politikerin brannte den Sechs– bis Zehnjährigen unter anderem das Thema der Vertretungslehrer unter den Nägeln, deren zunehmender Einsatz das Lernen erschwere.

Auch Schulleiterin Bärbel Schlienz nutzte die Fragestunde, um Aras auf die 4350 vom Land vor den Ferien entlassenen Lehrer anzusprechen. In der Grundschule Hardt trug sich Aras anschließend ins Goldene Buch der Stadt Schwäbisch Gmünd ein.







Was Muhterem Aras an den weiteren Stationen ihrer Tagestour erlebt hat, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Sie ist auch im iKiosk erhältlich.

