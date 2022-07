Reit– und Fahrverein Schwäbisch Gmünd: Dressurturnier in der Gmünder Weststadt

Die Gmünder Weststadt steht an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen des Reitsports. Auf der Anlage des Reit– und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd im Neidling finden am Samstag und Sonntag neben Reiterwettbewerben, Dressurwettbewerben und Dressureiterprüfungen auch die Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Dressur des Pferdesportkreises Ostalb statt.

Freitag, 22. Juli 2022

Alex Vogt

53 Sekunden Lesedauer



Am Sonntag stehen ab 8.30 Uhr weitere Wertungen zur Kreismeisterschaft an. Um 15 Uhr folgt die Prüfung M**. Die Siegerehrung des Kreismeisters findet im Anschluss am späteren Sonntagnachmittag statt.

Die Meldestelle ist an diesem Freitag von 18 bis 19 Uhr und an den Turniertagen 30 Minuten vor der ersten Prüfung geöffnet. Online-​Meldungen sind ebenfalls unter www​.my​-equi​-score​.com möglich.

Informationen zu beiden Turniertagen findet man online unter rufv​-schwae​bisch​-gmuend​.de und www​.turnier​-ser​vice​-team​.de.



Für die Kreismeisterschaft sind Dressurprüfungen der Klassen A und A*, L*-Kandare und L*-Trense sowie M* und M** zu absolvieren. Gewertet werden dabei nur Reiterinnen und Reiter aus dem Pferdesportkreis Ostalb.Bislang haben sich rund 180 Turnierteilnehmer angemeldet, darunter nicht nur Dressurreiter des Gmünder Reitvereins und aus dem direkten Umland, sondern auch aus Zöbingen, Bad Boll, Köngen, Donzdorf, Remshalden, Lautertal, Elchingen, Ludwigsburg oder Crailsheim.Die erste Prüfung der Kreismeisterschaft beginnt an diesem Samstag um 8 Uhr. Die Reiterwettbewerbe Schritt-​Trab-​Galopp starten um 11.30 Uhr. Ab 13 Uhr folgen die Dressurreiterprüfungen der Klasse A. Die letzte Wertungsprüfung beginnt um 16 Uhr in der Klasse M*.

