Verkehr in Gmünd im Blick: Pkw das meist genutzte Verkehrsmittel

Ein ganzes Jahr lang wurden Verkehrsdaten für das Gmünder Stadtgebiet erhoben, am Mittwoch nun wurden die Ergebnisse der Verkehrsanalyse und des Elektromobilitätskonzeptes im Bau– und Umweltausschuss vorgestellt. Bei einigen Stadträten machte sich Ernüchterung breit: Viele neue Erkenntnisse hielten die Abschlussberichte nicht bereit.

Freitag, 22. Juli 2022

Nicole Beuther

Über zwei Jahre sind vergangen, seit das Büro PB Consult von der Gmünder Stadtverwaltung damit beauftragt wurde, Verkehrsdaten zu erheben, um in der Folge weitere Planungen und Konzepte erstellen zu können. Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, weitere werden folgen. Unter die Lupe genommen wurden von Januar bis Dezember 2021 relevante Kreuzungen und Straßen im Stadtgebiet und in den Stadtteilen. Insgesamt, so die zentrale Erkenntnis, hat sich das Verkehrsverhalten in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert.





Dass sich kaum etwas verändert hat, zeigt sich vor allem bei der Analyse der Verkehrsmittel. Hier ergab sich, dass der Anteil des Fußverkehrs in Gmünd bei 22 Prozent und damit über dem Durchschnitt liegt, vor allem im Bereich der Innenstadt; bei der Befragung 2010 lag der Anteil der Fußgänger bei 24 Prozent. Der Anteil der Fahrradfahrer hingegen wird als unterdurchschnittlich beschrieben; er liegt – wie schon 2010 — bei neun Prozent. Als Grund werden die Topographie und die Entfernungen vermutet. Noch weniger Bürger nutzen den ÖPNV – hier liegt der Anteil bei sechs Prozent; er ist seit 2010 ebenfalls unverändert. Betont wurde seitens PB Consult aber, dass der ÖPNV für Auszubildende und Schüler das wichtigste Verkehrsmittel ist.

Am häufigsten (62 Prozent, 2010: 61 Prozent) wird der Pkw als Verkehrsmittel genutzt – der Anteil derer, die das Auto als Fahrer nutzen, liegt bei 49 Prozent, der Anteil der Mitfahrer bei 13 Prozent. Besonders häufig wird das Auto für geschäftliche Zwecke genutzt bzw. für den Weg zur Arbeit.





Welche Maßnahmen das Büro PB Consult vorschlägt, welche Erkenntnisse sich aus dem Elektromobilitätskonzept ergeben und wie es weitergeht, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.



