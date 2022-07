Ausflugstipp: Der Bürgerpark Böbingen

Foto: Christian Frumolt

Der fünf Hektar große Park für alle Generationen sorgt für echtes Freizeitvergnügen. Ein Abenteuerspielplatz und ein Erlebnispfad mit verschiedenen Stationen versprechen Spaß für Groß und Klein.

Samstag, 23. Juli 2022

Franz Graser

Auf dem Gelände des alten Bahndamms ist ein fünf Hektar großer Park für alle Generationen entstanden. Dass am Parkgelände über Jahrzehnte hinweg Gleise vorbeiführten, um die Stadt Heubach mit der Remsbahn zu verbinden, wissen nur noch die Älteren.



In Erinnerung daran hat der aus Holz gezimmerte Abenteuerspielplatz für die Kleinen Anklänge an eine Eisenbahn. Zudem wird der Klotzbach, ein Zufluss der Rems im Bürgerpark, in Szene gesetzt. Über eine Brücke gelangt man in den anliegenden Wald, wo ein Erlebnispfad mit verschiedenen Stationen wie Kugelbahn, Drehpuzzle oder Waldflipper installiert ist.



Im Bereich des Seniorenparks finden sich zahlreiche teilweise auch beschattete Sitzmöglichkeiten, Seniorensportgeräte und sogar eine Leseecke mit Bücherschrank.

Das Ausflugsziel wird unter deine​-ostalb​.de ausführlich beschrieben, der Ort ist hier zu finden. Auch auf komoot wird der Bürgerpark erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.







