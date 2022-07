Mathilde Schäffner aus Bettringen feiert ihren 102. Geburtstag

Am 23. Juli 1920 wurde Mathilde Schäffner geboren. Vor über einem Jahrhundert. Viele sind es, die ihr zu ihrem 102. Geburtstag gratulieren – Schäffner führte mit ihrem Mann einst einen Friseursalon in Bettringen und ist daher bekannt in dem Stadtteil.

„Wenn ich ihr Geburtsjahr angebe können das die meisten gar nicht glauben“, lacht ihre Tochter Hanne Hafner, die schon mehrfach beteuern musste, dass wirklich kein Irrtum vorliegt. Denn die Jubilarin ist für ihr hohes Alter noch bemerkenswert fit, folgt interessiert dem Gespräch und überrascht bei einem spontanen Gedichtvortrag mit ihrem fabelhaften Gedächtnis.





Über Schäffners Leben und das, was ihr immer wichtig war, berichtet die RZ in der Samstagausgabe, zu lesen auch im iKiosk.



