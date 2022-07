Festival in Böbingen: Park Full Of Sound war ein voller Erfolg

Fotos: Amelie Kurz

Das erste Park Full Of Sound Festival war ein voller Erfolg und soll sich als fester Bestandteil im Böbinger Vereins– und Kulturleben etablieren.

Sonntag, 24. Juli 2022

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



13 Bands, fünf Bühnen, ein Festival: Park Full Of Sound in Böbingen lockt rund 1000 Besucherinnen und Besucher in den Park am alten Bahndamm direkt am Klotzbach. „Besser hätte es fürs erste Festival in Böbingen nicht laufen können“, freut sich Michael Schuster, einer der Initiatoren und Veranstalter des Festivals. Zusammen mit einem sechsköpfigen Team erarbeitete er das Konzept, fragte die Bands an, koordinierte die zahlreichen Food-​Trucks und baute schließlich tagelang die Bühnen auf.







Über das Festival berichtet die RZ in der Montagausgabe.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



286 Aufrufe

110 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen