Großdeinbach: Bei Schäferstündchen Motorhaube beschädigt?

Foto: Andreas Hermsdorf /​pix​e​lio​.de

Wurde bei einem Schäferstündchen in Großdeinbach in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Motorhaube eines Autos beschädigt? Darauf deuten Utensilien hin, die die Polizei gefunden hat.

Montag, 25. Juli 2022

Thorsten Vaas

25 Sekunden Lesedauer



Die Motorhaube des Autos, das in der Albert-​Schweitzer-​Straße geparkt war, sei zerkratzt und eingedellt. Passiert sein muss das offenbar bei einem Schäferstündchen zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Wie die Polizei darauf kommt? „Vor Ort wurden entsprechende Utensilien neben dem Fahrzeug aufgefunden“, heißt es in der Pressemitteilung. Schaden am Fahrzeug: Hunderte Euro.

1594 Aufrufe

101 Wörter

2 Stunden Online



