Hussenhofen: Welcher Hahn kräht am besten?

Foto: Erwin Lorenzen /​pix​e​lio​.de

Am letzten Juli-​Wochenende krähen in Hussenhofen die Hähne. Aus gutem Grund: Dann ist Hahnenwettkrähen angesagt.

Montag, 25. Juli 2022

Thorsten Vaas

33 Sekunden Lesedauer



Gemeldet werden können alle Hähne, egal ob Zuchttier oder Kreuzung, Zwerg– oder Großrasse. Die Anmeldung erfolgt direkt vor der Krährunde bei der Turnierleitung. Die Krähdauer beträgt pro Runde 20 Minuten. Es werden sechs bis acht Krährunden gestartet. Wer keinen eigenen Hahn besitzt, und trotzdem am Hahnenwettkrähen teilnehmen möchte, kann sich von den Züchtern des Kleintierzuchvereins Hussenhofen einen Hahn ausleihen. Natürlich ohne Krähgarantie. Für die Sieger gibt es wieder Pokale zur Erinnerung.Die Kleintierzüchter veranstalten am 30. und 31. Juli in der Zuchtanlage in der Rupert-​Mayer-​Strasse 65 das Hahnenwettkrähen. Das Wettkrähen beginnt am Sonntag, 31. Juli, um 9.30 Uhr. Natürlich gibt es am Samstag ab 18 und am Sonntag ab 11 Uhr Verpflegung.

