Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Ober– und Unterkirneck, zwei Teilorte der Stadt Lorch, liegen am Schnittpunkt alter Wege, die laut Volksmund noch auf die Staufer zurückgehen. Das Wochenblatt besucht Ober– und Unterkirneck und schaut, was die beiden Orte zu bieten haben. Daneben berichtet das Wochenblatt über das 50-​jährige Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein und zeigt auf, worauf man bei Pelletheizungen achten sollte.

Mittwoch, 27. Juli 2022

Franz Graser

