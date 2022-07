Mögglingen: Baum mit Bohrmaschine mutwillig beschädigt

Foto: Alwin Gasser /​pix​e​lio​.de

Unbekannte haben in Mögglingen einen Baum beschädigt. Die Linde wird nun vermutlich sterben.

Mittwoch, 27. Juli 2022

Thorsten Vaas

19 Sekunden Lesedauer



Ein Bauhofmitarbeiter entdeckte am Dienstag gegen 7.20 Uhr an einer Linde auf dem Kirchplatz ein großes Loch, das ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einer Bohrmaschine in den Baum gebohrt haben muss. Infolgedessen werde der Baum vermutlich absterben, heißt es im Polizeibericht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen der Tat können sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/​8776 melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



594 Aufrufe

79 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen