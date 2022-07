Mutlangen trauert um Hans Lasermann

Der engagierte Kommunalpolitiker Hans Lasermann aus Mutlangen ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Er war auch ein großer Freund der Sangeskunst.

Ein Sozialdemokrat vom alten Schlag. Mit Ohr und Augen immer ganz nah beim Bürger. Der zeitlebens engagierte Kommunalpolitiker Hans Lasermann ist am Samstag im Alter von 71 Jahren verstorben. Es war ein Mensch voller Lebensfreude und Ideen. Seine Familie hat für die Traueranzeige gewiss sehr treffend einen strahlenden Vater und Großvater vor seinem Motorrad ausgesucht. Auf zwei Rädern sauste er gerne übers Land, hat aber nie die Bodenhaftung verloren.Auch die Gmünder Heimatzeitung erinnert sich gerne an einen engagierten Leser und Aktivist, nicht nur in Leserbriefen, vielmehr auch mit Rat und Tat. Hans Lasermann hatte eine echte Spürnase für Themen, welche die Bürgerschaft in Mutlangen und auch in Schwäbisch Gmünd bewegten. Er war und blieb auch ein „halber Gmünder“, obwohl er sich als Mutlanger Bürger ganz besonders engagierte.

