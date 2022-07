Bettringen: Verdächtiges Paket sorgt für LKA-​Einsatz

Archiv-​Foto: rz

Ein verdächtiges Paket sorgte am Mittwochvormittag in Bettringen für einen Polizeieinsatz. Das LKA rückte an, das Gebäude wurde evakuiert.

Donnerstag, 28. Juli 2022

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Im Kundenservice einer Krankenkasse wurde am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr ein Paket angeliefert. Darin wurden bei der routinemäßigen Durchleuchtung einige Verkabelungen festgestellt. Das Paket wurde deshalb nicht geöffnet, stattdessen rief man die Polizei. Sicherheitshalber wurde das Kundenzentrum evakuiert und ein Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-​Württemberg angefordert. Dieser untersuchte nach seiner Ankunft das verdächtige Paket und konnte Entwarnung geben. In dem Paket befand sich lediglich eine Retoure eines elektrischen medizinischen Gerätes.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



946 Aufrufe

90 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen