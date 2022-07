Schwäbisch Gmünd: Mehr als 400 kleine Waffenscheine

Gleich zwei Vorfälle mit freien Waffen gab es in Schwäbisch Gmünd in den vergangenen Tagen. Verletzt wurde niemand, es hätte aber durchaus auch anders ausgehen können. Der Kauf ist relativ unkompliziert, fürs Mitführen genügt ein kleiner Waffenschein – von denen inzwischen immer mehr in Gmünd registriert sind.

Donnerstag, 28. Juli 2022

Sarah Fleischer

Um den kleinen Waffenschein zu erwerben, müsse lediglich die eigene Volljährigkeit, Straffreiheit und persönliche Eignung bei der zuständigen Behörde nachgewiesen werden, erklärt Susanne Dietterle, Sprecherin des Landratsamtes. „Eine weitere Bedürfnisprüfung wie bei erlaubnispflichtigen Waffen wird nicht durchgeführt.“

Im Ostalbkreis sind laut Landratsamt 1548 gültige kleine Waffenscheine registriert, allerdings werden die Zahlen in Aalen, Ellwangen und Gmünd separat erfasst. In Gmünd seien es derzeit 414 kleine Waffenscheine, teilt Pressesprecherin Ute Meinke mit – 27 mehr als noch im Januar.







Was passiert, wenn Besitzer des kleinen Waffenscheins straffällig werden und welche Verschärfungen des Waffengesetzes die Bundesregierung plant, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Schreckschuss - beziehungsweise Gasdruckpistole , die bei den Vorfällen eine Rolle spielten, können schwere Verletzungen verursachen. Dennoch sind sie und andere Signal-​und Reizstoffwaffen ab 18 Jahren frei erhältlich, mit einem kleinen Waffenschein dürfen sie auch in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Wer diese Waffen nur bei sich zuhause aufbewahrt und verwendet, braucht nicht einmal das.

