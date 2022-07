Straßdorf: Ex-​Frau bedroht, Gasdruck-​Pistole gefunden

Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochabend nach Straßdorf aus. Ein Mann bedrohte seine Ex-​Frau, die hörte, wie er eine Waffe durchlud.

Donnerstag, 28. Juli 2022

Thorsten Vaas

Die 39-​jährige Frau meldete sich gegen 19.30 Uhr beim Polizeipräsidium Aalen und berichtete, dass sie telefonisch von ihren Ex-​Mann bedroht wurde. Dieser gab an, sie aufzusuchen. „Am Telefon konnte die Frau ein Geräusch wahrnehmen, welches sich nach dem Durchladen einer Schusswaffe anhörte“, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin begaben sich mehrere Streifenbesatzungen an die Wohnadresse des Mannes in der Einhornstraße. Der alkoholisierte Mann konnte dort durch die eintreffenden Polizeikräfte widerstandslos festgenommen werden. Auf dem Wohnzimmertisch wurde eine durchgeladene Gasdruckpistole gefunden und beschlagnahmt.

