Bauprojekt „Eutighofer Tor“: Investor startet Suche nach Mietern für Gewerberäume

Foto: bri

An der Ecke Eutighofer/​Eugen-​Bolz-​Straße in Schwäbisch Gmünd entstehen derzeit sieben Mehrfamilienhäuser mit 88 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten, in denen schon bald Arztpraxen, Apotheken oder kleine Geschäfte ein Zuhause finden könnten. Während der Grundstückseigentümer bald sichtbar um Mieter werben will, ist der Architekt mit der Planung fertig und verabschiedet sich aus dem Vorhaben.

Freitag, 29. Juli 2022

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Zunächst sei mit sechs Häusern und 69 Wohnungen geplant worden, blickt Bernhard Meyer von der auftraggebenden B & B Building und Business GmbH zurück. Inzwischen habe man jedoch nachjustiert, erweitert und sich eine Nachtragsgenehmigung für die 88 Wohnungen eingeholt. Davon handele es sich beim überwiegenden Teil um Zwei– und Drei-​Zimmer-​Wohnungen, auf den Penthouse-​Ebenen würden jedoch auch Vier-​Zimmer-​Appartements geschaffen.

Durch die Hanglage des Areals, das bis vor zwei Jahren noch das evangelische Gemeindezentrum „Brücke“ beherbergt hatte, habe man im Vorfeld einiges an Erdreich bewegen und abtragen müssen, setzt Meyer auseinander. Von ungefähr 30.000 Kubikmetern ist die Rede — das entspricht einem Würfel mit rund 31 Metern Kantenlänge.

Dadurch, dass das in Gmünd ansässige Architekturbüro Sonnentag die Gesamtplanung nun erfolgreich abgeschlossen und die Planmappe an Meyers Gesellschaft übergeben hat, übernimmt letztere seit Freitag die komplette Projektsteuerung und will das Projekt möglichst zügig fertigstellen. „Bis Ende 2023 sollen alle Wohnungen bezogen sein“, stellt Bernhard Meyer in Aussicht.





Auf welche Weise der Investor mögliche Gewerbepartner auf sich aufmerksam machen will und wie einer Verschärfung der Parksituation in der Weststadt vorgebeugt wurde, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



904 Aufrufe

231 Wörter

5 Stunden Online



Beitrag teilen