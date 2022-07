Fußball-​Fairplay-​Wettbewerb: Künftig der Heinz-​Strohmaier-​Fairplay-​Preis

Die B-​Liga-​Fußballer der SG Alfdorf/​Hintersteinenberg haben sich bei der Siegerehrung des Fairplay-​Wettbewerbs der Saison 2021/​22 den Hauptpreis über 750 Euro verdient. Der Bezirkspokal startet im Spielkreis Schwäbisch Gmünd am 7. August mit 20 Partien.

Freitag, 29. Juli 2022

Alex Vogt

Durch ihr vorbildliches faires Verhalten verdienten sich drei B-​Ligisten und der Bezirksliga-​Meister die Intersport-​Schoell-​Gutscheine: Der Sieger SG Alfdorf/​Hintersteinenberg (750 Euro), der TSV Großdeinbach II (600 Euro), die SG Bettringen I (400 Euro) und der FC Stern Mögglingen II (250 Euro). Jeweils über einen neuen Spielball freuen dürfen sich auf den Plätzen fünf bis acht der FC Schechingen I, der 1. FC Normannia Gmünd, die Sportfreunde Lorch I und der TSV Heubach I.

Auf die Siegerehrung der Fairplay-​Wertung folgte die Auslosung des Bezirkspokals. Gespielt wird die erste Runde am Sonntag, 7. August. Die jeweiligen Sieger tragen am Mittwoch, 10. August, die zweite Runde aus, Runde drei folgt am Mittwoch, 24. August.





Bezirkspokal, 1. Runde:







1: FC Stern Mögglingen – Sportfreunde Lorch I

2: TSV Waldhausen – TSV Heubach II

3: FC Schechingen – SV Hussenhofen

4: Türkgücü Gmünd – TSB Gmünd

5: TSGV Waldstetten II – TV Herlikofen

6: TV Lindach – SG Bettringen II

7: 1. FC Eschach – SV Lautern II

8: TSV Mutlangen – TSV Großdeinbach

9: TSV Bartholomä – TSV Essingen II

10: SV Pfahlbronn – FC Germania Bargau

11: FC Spraitbach II – SG Hohenstadt/​Untergröningen

12: SV Göggingen – TV Straßdorf II

13: Sportfreunde Lorch II – TSV Heubach I

14: TSV Leinzell – TSV Böbingen

15: TSV Ruppertshofen – TV Weiler

16: SV Frickenhofen – VfL Iggingen

17: TV Heuchlingen – TV Straßdorf I

18: SV Lautern I – TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II

19: SG Alfdorf/​Hintersteinenberg – FC Durlangen

20: TSGV Rechberg – FC Spraitbach





Auch in der neuen Saison wird die Kreissparkasse Ostalb den Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung unterstützen. In Gedenken an den 2020 gestorbenen Heinz Strohmaier, langjähriger Chef vom Dienst der Rems-​Zeitung und Mitinitiator dieses Wettbewerbs, findet die 25. Auflage dann als „Heinz-​Strohmaier-​Fairplay-​Preis“ statt. Neben der Fairplay-​Siegerehrung stand im Vereinsheim des SV Hussenhofen die Bezirkspokal-​Auslosung auf dem Programm.

