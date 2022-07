Playa de Gamundia: Beachvolleyball in Gmünd

Fotos: Zimmermann

Den Auftakt zur Playa de Gamundia machen an diesem Samstag und Sonntag die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer mit dem A-​Top-​Turnier der baden-​württembergischen Beach-​Tour auf dem Gmünder Marktplatz und im Freibad.

Freitag, 29. Juli 2022

Alex Vogt

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Mit der Playa de Gamundia 2021 kam erstmals die baden-​württembergische Beach-​Tour in die Stauferstadt. Ein A-​Top-​Beachvolleyball-​Turnier der Männer und Frauen, das eine großartige Möglichkeit für die Sportlerinnen und Sportler bietet. Denn die Siegerinnen und Sieger erhalten wichtige Punkte für die deutsche Rangliste. Der Organisationsstandard, das sportliche Niveau und vor allem die einmalige Zuschauerkulisse sind besondere Anreize und locken Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland auf den Gmünder Marktplatz. Los geht’s an beiden Tagen jeweils gegen 9.30 Uhr, die Endspiele der Damen (15 Uhr) und Herren (16 Uhr) finden am Sonntag auf dem Marktplatz statt. Es werden auch Gruppenspiele im Bud-​Spencer-​Bad ausgetragen.

Bei den Herren sind mit dem aus Schwäbisch Gmünd stammenden Felix Roos (Baden Volleys) und Lucas Wenz (USC Freiburg) die aktuell Dritt– und Viertplatzierten der baden-​württembergischen Rangliste im Beachvolleyball in Schwäbisch Gmünd am Start.



Mit Svenja Baur und Alisia Weber startet bei den Damen wie im Vorjahr ein einheimisches Duo vom Volleyball-​Regionalligisten DJK Gmünd, das sich vor allem auf die Unterstützung der Fans freut und vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen kann.





Welche Beachvolleyball-​Teams in Schwäbisch Gmünd zu den Favoriten zählen und warum neben den beiden A-​Top-​Turnieren auch dem Freizeit– und Breitensport aus der Region eine Plattform in der Gmünder Innenstadt geboten wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. Juli.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



911 Aufrufe

247 Wörter

17 Stunden Online



Beitrag teilen