Russlands Ausstieg aus der Internationalen Raumstation

Der russische Ausstieg aus der Internationalen Raumstation scheint beschlossene Sache. Über den genauen Zeitpunkt, die Gestaltung und was danach kommt, herrscht aber noch Ungewissheit.

Freitag, 29. Juli 2022

Sarah Fleischer

Der aktuellste Stand nach Angaben der US-​Raumfahrtbehörde Nasa ist, dass Russland sich doch noch bis mindestens 2028 an der internationalen Raumstation beteiligt. Dies habe man von den russischen Kollegen erfahren, sagt die hochrangige Nasa-​Managerin Kathy Lue– ders der Nachrichtenagentur Reuters.

Roskosmos-​Chef Jui Borissow hatte allerdings am Dienstag dieser Woche erklärt, Russland habe die Zusammenarbeit mit der Nasa gekündigt und werde sich bereits nach 2024 aus der ISS zurückziehen. Man werde zwar „die Verpflichtungen gegenüber den Partnern erfüllen“, aber die Station nach 2024 verlassen.



Die ISS gilt als größtes ziviles internationales Forschungsprojekt aller Zeiten und dazu als Symbol des vermeintlich überwundenen Kalten Krieges: Weit über 100 Milliarden Dollar wurden in ihren Aufbau investiert.



Dabei kommt der Rückzug der Russen nicht überraschend: Der frühere Roskosmos-​Direktor Dimitri Rogosin hatte ihn schon mehrfach angekündigt.

Ob und wie der russische Rückzug von der ISS nun erfolgen könnte, ist unklar.

