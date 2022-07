Claudia Zink ist neue Leiterin der JVA Schwäbisch Gmünd

Marion Gentges, Ministerin der Justiz und für Migration, hat die Ernennungsurkunde im Justizministerium in Stuttgart übergeben. Sie wünscht der 44-​jährigen Juristin zu ihrem Dienstantritt viel Erfolg.

Justizministerin Gentges sagte: „Der bisherige Werdegang von Frau Zink weist sie als fachlich bestens qualifizierte Richterin aus, die ein großes Verständnis für Führungs– und Organisationsaufgaben mitbringt und sich durch ein hohes Maß an Sozialkompetenz, positiver Ausstrahlung und Durchsetzungsvermögen auszeichnet.“ Zudem verwies sie darauf, dass Claudia Zink die JVA Schwäbisch Gmünd als jahrelange stellvertretende Anstaltsleiterin bereits bestens kenne und aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Leistungen im Justizvollzug und besonders bei den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd hohe Anerkennung genieße.





Zinks Amtsvorgängerin Sibylle von Schneider sprach Gentges ihren Dank für die geleistete Arbeit aus. Sie habe aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen und Fachkompetenz hohe Anerkennung genossen und die JVA Schwäbisch Gmünd über zwei Jahrzehnte nachhaltig geprägt. Außerdem habe sie es aufs Beste verstanden, die Gmünder Anstalt fachkundig und repräsentativ in der Öffentlichkeit zu vertreten und bei Anstaltsführungen für den Vollzug und ihre Anstalt zu werben.





Claudia Zink wurde am 21. Januar 1978 in Geislingen geboren und wuchs in Gingen auf. Sie studierte Rechtswissenschaften in Tübingen. Nach dem Referendariat am Landgericht Ellwangen trat sie am 1. Juni 2005 in die baden-​württembergische Justiz ein.







Aufgrund ihres Interesses an einer vollzuglichen Tätigkeit wurde sie ab dem 15. November 2007 bis einschließlich 14. Juli 2009 erstmals an die JVA Schwäbisch Gmünd abgeordnet. Zum 27. März 2009 folgte die Ernennung zur Richterin am Amtsgericht Schwäbisch Gmünd. Seit 22. November 2011 ist die zweifache Mutter die stellvertretene Anstaltsleitung der JVA Schwäbisch Gmünd– mit einem kurzen Zwischenstopp am OLG Stuttgart.



