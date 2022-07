Gmünd: Salvator-​Klause öffnet an diesem Sonntag

Die Salvatorfreunde waren am Mittwoch mit 23 Personen dabei, sich für Sonntag vorzubereiten. Wege, Klause und Beete sind gerichtet und die Bewirtung im Klausengarten kann starten.

Sonntag, 03. Juli 2022

Alexander Gässler

Vom 3. Juli bis zum 11. September wird bei Gartenwetter von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein. Das Wirteteam Helga und Herbert Zimmer wird die zahlreichen Gäste begrüßen. Aber auch der neu gestaltete Dokumentationsraum auf der Felsenbühne ist zu besichtigen.





In den kommenden Wochen wird wieder zu öffentlichen Führungen aufgerufen und am 6. August wird das Patrozinium gefeiert. So bieten sich in den Sommermonaten für Gmünder und ihre Gäste Spaziergänge auf dem beliebten Wallfahrtsberg mit Einkehrmöglichkeit an.





In der beschatteten Hopfenlaube sitzend, kann der Blick auf die Stadt eindrucksvoll genossen werden. Gehbehinderte Besucher können den Shuttleservice in Anspruch nehmen, Telefon: 07171/​9226798.

