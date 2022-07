Gmünd: Unfall mit E-​Scooter

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr kam es laut Polizei vermutlich durch ein Missverständnis am Kreisverkehr in der Remsstraße zu einem Unfall. Ein 13-​Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Sonntag, 03. Juli 2022

Alexander Gässler

Eine 20-​Jährige durchfuhr den Kreisverkehr mit ihrem Auto vom Bahnhofsplatz her und wollte ihn in die Remsstraße verlassen. Auf dem Gehweg kam ein E-​Scooter, besetzt mit einem 14– und einem 13-​Jährigen entgegen. Beide Fahrzeuge hielten an.







Nun waren die jeweiligen Fahrzeugführer wohl der Meinung, der andere warte, und fuhren wieder an. Beim Zusammenstoß stürzten die Rollerfahrer. Der 13-​Jährige erlitt leichte Schürfwunden. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

