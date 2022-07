Ausflugstipp: Rund um den Scheuelberg

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Bei Heubach erreicht der Albtrauf der Ostalb seinen Höhepunkt. Am Feuersee in Bargau startet der beliebte, neun Kilometer lange Rundwanderweg „Rund um Himmelreich und Scheuelberg“. Das Kolpinghaus mit seinen Bänken lädt zur Rast ein.

Samstag, 30. Juli 2022

Franz Graser

Steigen Sie weiter hinauf, so erhalten Sie am Aussichtspunkt Ostfels mit Ruhebank einen herrlichen Blick über den Talkessel von Heubach hinweg auf den Rosenstein. Beim Naturfreundehaus bietet sich abwärts die nächste Rast an.





Das Ausflugsziel wird unter deine​-ostalb​.de ausführlich beschrieben, der Startpunkt für die Wanderung ist hier zu finden. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.







